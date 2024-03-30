هبوط حاد بأسعار السيارات «الزيرو».. وموجة انخفاضات تضرب المستعمل

شهدت أسعار السيارات الزيرو في مصر، هبوطاً حاداً، يصل في بعض الأنواع إلى 500 ألف جنيه بحسب الخاص بها، حيث أعلن عدد كبير من وكلاء السيارات الجديدة خلال الفترة القليلة الماضية، عن تراجع أسعار السيارات، ويرجع ذلك إلى جهود الدولة في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

أسعار السيارات في مصر

كما سجَّلت أسعار السيارات المستعملة في مصر، موجة من الانخفاضات المتتالية لعدد كبير من الأنواع المختلفة متأثرة بتراجع أسعار السيارات الجديدة، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية بعض أنواع السيارات التي تراجعت أسعارها وفقاً لآخر التحديثات.

هبوط أسعار السيارات الجديدة

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «SHINE» نحو 2 مليون و60 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 500 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «FEEL WITH SUNROOF» نحو مليون و940 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 450 ألف جنيه.

- سجل سعر سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «COMFORT» نحو مليون و750 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 300 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «ADVANCED» نحو مليون و950 ألف جنيه، بتراجع 265 ألف جنيه.

- سجلت أسعار سيارات فيات تيبو سيدان موديل 2024، تراجعاً يتراوح بين 300 و325 ألف جنيه، ليبدأ سعر الفئة الأولى منها من مليون و50 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه.

- سجل سعر الفئة الثانية سيارات فيات تيبو سيدان موديل 2024 مليون و225 ألف جنيه مقابل مليون و550 ألف جنيه قبل التخفيض.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

- سجل سعر سيارة اسبيرانزا A516، موديل 2007 مانيوال، نحو 180 الف جنيه.

- سجل سعر سيارة رينو كليو، موديل 2002 مانيوال، نحو 185 الف جنيه.

- سجل سعر سيارة جيلي امجراند 7، موديل 2015 مانيوال، نحو 190 الف جنيه.

- سجل سعر سيارة BYD F3، موديل 2014 مانيوال، نحو 190 ألف جنيه.