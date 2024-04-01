شركات سيارات عالمية تُوقف إصدار طرازات شهيرة: المستقبل للتكنولوجيا الكهربائية

قررت بعض الشركات الكبرى في السوق العالمي للسيارات إيقاف إصدار مجموعة من الطرازات، متأثرين بمتغيرات السوق العالمي واستجابة لتوقعات المستهلكين، وأبرز المركبات التي ستودع عالم السيارات هي الدودج تشارجر والدودج تشالنجر، وشيفروليه.

دودج تشارجر وتشالنجر

حيث أعلنت الشركة الأم لدودج إيقاف إصدار دودج تشارجر وتشالنجر بنسختهما القديمة، وتحويلها إلى نسخ كهربائية بالكامل في المستقبل القريب، ما يعد بتجديد للعلامة التجارية واستمرارية شعبيتها.

فيات 500X

وتماشيًا مع التقدم التكنولوجي قررت فيات 500X التي تُعرف بتصميمها الإيطالي الأنيق أنّها لن تنتج هذا الإصدار مرة أخرى، وتعمل على إدخال النسخة الكهربائية من الـ500، ما يشير إلى التزام الشركة بالاستدامة والابتكار.

مرسيدس بنز C-Class وE-Class كوبيه وكابريوليه

وترصد السطور التالية أبرز العلامات التجارية العالمية التي أعلنت وقف إنتاج بعض الطرازات من السيارات الخاصة بها، كما يلي.

- جيب شيروكي

- شيفروليه لبولت EV وEUV

- كيا ريو النسخة السيدان

- مرسيدس بنز C-Class و E-Class كوبيه وكابريوليه

- نيسان ماكسيما 2023

- أودي TT

- أودي R8