نصيب الفرد من السلع التموينية في شهر إبريل 2024.. الصرف بدأ اليوم

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر أبريل 2024، التي بدأ صرفها اليوم الاثنين ويستمر الصرف يوميا حتى نهاية الشهر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر أبريل 2024

ويشمل نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر أبريل 2024، وفقا للمعلن رسميا من وزارة التموين، كالتالي:

- صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

أسعار سلع التموين

ووفقا لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فإن أسعار سلع التموين طوال شهر أبريل ستظل ثابتة دون أي زيادة لجميع حاملي البطاقات التموينية، وتشمل الأسعار كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيها.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60جرام بسعر 4.50 جنيه.