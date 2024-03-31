تخفيضات على أسعار كحك العيد 2024 في منافذ التموين ومعارض أهلا رمضان

أقرّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لها، تخفيضات على أسعار كحك العيد 2024، والتي يتمّ ضخها حاليًا في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين ومعارض أهلا رمضان.

أسعار كحك العيد 2024 في منافذ التموين ومعارض أهلا رمضان

ووفقا لما أعلنته الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، فإن هناك تخفيض بقيمة 10% على أسعار كحك العيد 2024 وأي كمية مراد شرائها من منافذها أو من فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، موضحة أن قائمة الأسعار كالتالي:

- كيلو كعك سادة 150 جنيهًا.

- كيلو كعك ملبن 140 جنيهًا.

- كيلو كعك بالمكسرات 210 جنيهات.

- كيلو غريبة سادة 160 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 200 جنيه.

- كيلو بيتي فور عادي 170 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور لوكس 200 جنيه.

- كيلو بيتي فور سابيله 200 جنيه.

- كيلو بسكويت نشادر 150 جنيهًا.

- كيلو كوكيز 170 جنيهًا.

كما تضخ وزارة التموين من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين في معارض أهلا رمضان، معلبات مشكلة من الكحك والبسكويت ويأتي أسعارها كالتالي:

- علبة كرتون وزن 1 كيلوجرام 155 جنيهًا.

- علبة كرتون وزن 2 كيلوجرام 315 جنيهًا.

- علبة كرتون وزن 3 كيلوجرامات 480 جنيهًا.

- علبة كرتون وزن 4 كيلوجرامات 650 جنيهًا.

- علبة كرتون وزن 5 كيلوجرامات 810 جنيهات.

- علبة شفاف زون 1.5 كيلوجرام 235 جنيهًا.