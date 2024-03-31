بدء صرف سلع شهر أبريل لحاملي بطاقات التموين غدا.. اعرف الأسعار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الاثنين، صرف السلع التموينية عن شهر أبريل، من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية، لجميع أصحاب البطاقات التموينية المستحقين لحصص السلع المدعمة.

قرار وزير التموين بشأن أسعار صرف السلع

وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف السلع بنفس الأسعار دون أي تغيير، مقررا استمرار طرح السكر الحر، بسعر 27 جنيها للكيلو لأصحاب البطاقات التموينية من خلال منافذ البقالين.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024

وتبدأ منافذ البقالين غدا في صرف السلع لحاملي البطاقات بالأسعار عن شهر أبريل 2024 التالية:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيها.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60جرام بسعر 4.50 جنيه.