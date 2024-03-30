«المنشآت الفندقية»: ارتفاع نسب الإشغال بالمدن السياحية خلال عيد الفطر

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن زيادة نسب إشغالات المدن السياحية المصرية خلال إجازات عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا للحجوزات الحالية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك انتعاشة في حركة السياحة الداخلية للمصريين خلال عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب والعرب لمصر، خلال تلك الفترة.

الغردقة والقاهرة وشرم الشيخ

وتابع أن الغردقة ستكون المقصد السياحي الأول الذي يقصده السياح المصريين والأجانب، خلال إجازات عيد الفطر المبارك، والتي تتزامن مع أعياد الربيع لدى الأوربيين، مشيرا إلى أن القاهرة وشرم الشيخ سيحتلان المركزين الثاني والثالث في نسب الإشغال خلال تلك الفترة، وكذلك السياح العرب سينعشون فنادق القاهرة خلال عيد الفطر.

العين السخنة والإسكندرية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن العين السخنة والإسكندرية ستكون نسب الإشغال بهما جيدة خلال إجازات عيد الفطر المبارك، موضحًا أن نسب الإشغالات بفنادق العلمين والساحل الشمالي ستكون متوسطة خلال تلك الفترة.