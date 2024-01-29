الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من منصة أبشر السعودية.. اتبع الخطوات

عملت وزارة الداخلية السعودية على إتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين والوافدين إليها على منصة «أبشر»، ومن بينها خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، وهي خدمة متاحة للمواطن السعودي والجنسيات الأخرى المقيمة بالمملكة.

متطلبات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

وتتطلب خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من منصة أبشر توافر الآتي:

- رقم رخصة الإقامة.

- رقم هوية صاحب العمل.

- الرمز المرئي.

- رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

ويمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر السعودية، باتباع الخطوات التالية:

- ادخل على منصة أبشر السعودية من هنــــــــــا.

- اضغط على أيقونة الخدمات.

- اختر حالة تأشيرة الخروج والعودة أبشر.

- اضغط على رابط الخدمة.

- سجل الدخول إلى منصة أبشر.

- ادخل إلى (خدمات المكفولين).

- اضغط على (استعلامات)، ومن ثم (حالة تأشيرة خروج وعودة).

- تظهر لك تفاصيل التأشيرة.

خدمات منصة أبشر للمقيمين بالمملكة

وتقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية للمقيمن بالمملكة السعودية العربية والوافدين عليها، وعهي على النحو التالي:

تمديد تأشيرة زيارة

وتتم باتباع الشروط والخطوات التالية:

- أن تكون التأشيرة المراد تمديدها سارية المفعول ومتبقٍ على صلاحيتها أسبوع أو أقل.

- عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر.

- وجود الزائر داخل المملكة.

- صلاحية جواز سفر الزائر.

- دفع رسوم التمديد.

وتتم باتباع الخطوات التالية:

- سجل الدخول في منصة أبشر.

- اختر خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

- اختر الخدمة (تمديد تأشيرة زيارة).

- أدخل البيانات والمرفقات المطلوبة.

- سدد الرسوم.قدم طلبك.

خدمة إصدار إقامة مقيم

وتتم الخدمة باتباع الخطوات التالية:

شروط خدمة إصدار إقامة مقيم

- وجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

- سداد رسوم إصدار الإقامة وغرامة التأخير، ان وجدت.

- سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل، إن وجدت.

- تسجيل بصمة وصورة العامل وتابعيه.

- تسجيل واجتياز الفحص الطبي للعامل في المراكز الطبية المعتمدة.

- توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته في حالة وجودهم معه.

- سريان جواز سفر العامل عند استخدام الخدمة.

- ألا يكون العامل مسجلا بالنظام كـ: (متغيب عن العمل).

- أن يكون العامل حاصلا على رخصة عمل لبعض الوظائف المطلوبة.

خطوات إصدار إصدار إقامة مقيم

- ادخل على النظام.

- اختر (المعاملات الإلكترونية).

- اختر (إصدار الإقامة).

- ادخل رقم الحدود.

- يعرض النظام معلومات المقيم والكفيل.

- يتيح النظام تعديل اسم المقيم، إن لزم.

- يتم إصدار الإقامة.

خدمة إصدار رخصة القيادة

ويمكن الوصول إلى خدمة إصدار رخصة القيادة من خلال منصة أبشر، وهي متاحة للمواطن والمقيمين، وتتم بالشروط الأتية:

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

- الكشف الطبي ويكون ساري وهو فحص عام للمتقدم؛ للتأكد من سلامة الشخص وقدرته على قيادة السيارة.

يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم المطلوبة.

- عمل الفحص الطبي بالمراكز المعتمدة.

المستندات المطلوبة

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار صورة بالموعد.

خدمة إصدار رخصة القيادة

- الدخول على منصة أبشر.

- اختيار اصدار رخصة قيادة.

- اختيار موعد لدى إحدى مدارس تعليم القيادة المتاحة، لأداء الاختبار النظري.

- إذا كنت تحمل رخصة دولية أو أجنبية سارية، يرجى الانتقال لخطوة 6.

- بمجرد قبول طلبك، ستتلقى رسالة تؤكد تسجيلك.

- يجب عليك أداء واجتياز الساعات والمتطلبات اللازمة، ويشمل ذلك عمل الفحص الطبي بالمراكز المعتمدة.

- يُعفى المتقدمون من الاختبار إذا كانوا يحملون رخصة قيادة أجنبية أو دولية سارية المفعول معترف بها من قبل الإدارة المختصة في المملكة.

- لمتابعة حالة رخصتك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في أبشر.

- انقر فوق خدماتي، ثم اختراستعلامات، ثم اختر المرور، ومن ثم اختر استعلام عن معلومات رخصة القيادة،

- ادخل المعلومات المطلوبة بما في ذلك رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وتاريخ الميلاد انقر فوق عرض، لعرض كل المعلومات المتعلقة برخصة القيادة الخاصة بك.