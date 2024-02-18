مدة استخراج تأشيرة عمل السعودية.. ما العوامل التي تؤثر عليها؟

يهتم الراغبون في السفر للخارج والعمل بالمملكة العربية، بمعرفة كل ما يتعلق بالتأشيرة، ويبحثون عن مدة استخراج تأشيرة عمل للسعودية، والوقت الذين يتطلبه ذلك وأبرز الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح العمل، الذي يؤهلهم لممارسة المهن المختلفة في الأراضي السعودية، وهو ما يحدد بناء على عوامل عدة يجب توافرها للانتهاء من تلك الإجراءات الرسمية والقانونية.

وفي السطور التالية، نستعرض مدة استخراج تأشيرة عمل السعودية، وطريقة تقديم الطلب الذي يتحكم في ذلك، وفق وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية.

مدة استخراج تأشيرة عمل السعودية

تختلف مدة استخراج تأشيرة عمل السعودية بحسب نوع التأشيرة وطريقة تقديم الطلب.

مدة استخراج تأشيرة العمل المؤقتة

تستغرق تأشيرة العمل المؤقتة في السعودية عادةً من 5 إلى 7 أيام عمل، وذلك إذا تم تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة «أبشر».

أما إذا تم تقديم الطلب بشكل ورقي، فقد تستغرق المدة من 10 إلى 15 يوم عملٍ.

مدة استخراج تأشيرة العمل الموسمية

تستغرق تأشيرة العمل الموسمية في السعودية عادةً من 3 إلى 5 أيام عمل، وذلك إذا تم تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة «أبشر».

أما إذا تم تقديم الطلب بشكل ورقي، فقد تستغرق المدة من 7 إلى 10 أيام عمل.

مدة استخراج تأشيرة العمل التخصصية

تستغرق تأشيرة العمل التخصصية في السعودية عادةً من 10 إلى 15 يوم عمل، وذلك إذا تم تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة أبشر.

أما إذا تم تقديم الطلب بشكل ورقي، فقد تستغرق المدة من 15 إلى 20 يوم عمل.

عوامل تؤثر على مدة استخراج تأشيرة العمل السعودية

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على مدة استخراج تأشيرة العمل السعودية، منها:

نوع التأشيرة: تختلف مدة استخراج التأشيرة حسب نوعها، فمثلًا تستغرق تأشيرة العمل المؤقتة أقل مدة من تأشيرة العمل التخصصية.

طريقة تقديم الطلب: تستغرق التأشيرة المقدمة إلكترونيًا أقل مدة من التأشيرة المقدمة بشكل ورقي.

اكتمال المستندات المطلوبة: إذا كانت المستندات المطلوبة كاملة وصحيحة، فستكون مدة استخراج التأشيرة أسرع.

الظروف الإدارية: قد تؤثر الظروف الإدارية في مدة استخراج التأشيرة، مثل وجود عطلات رسمية أو أعياد.

إجراءات استخراج تأشيرة عمل السعودية

يتم استخراج تأشيرة عمل السعودية من خلال خطوات بسيطة، وهي كالتالي:

تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة أبشر أو بشكل ورقي من خلال أحد فروع وزارة الخارجية.

مراجعة الطلب: يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

إصدار التأشيرة: في حالة الموافقة على الطلب، يتم إصدار التأشيرة وتسليمها إلى صاحب العمل.ا

الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة عمل السعودية

تختلف الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة عمل السعودية حسب نوع التأشيرة، ولكن بشكل عام تتطلب جميع أنواع التأشيرات تقديم المستندات التالية:

1- صورة من جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.صورة من شهادة الميلاد.

2- صورة من المؤهل العلمي.

3- صورة من شهادة الخبرة العملية.

4- صورة من شهادة اللغة العربية أو الإنجليزية.

5- صورة من كشف طبي.

رسوم استخراج تأشيرة عمل السعودية

تختلف رسوم استخراج تأشيرة عمل السعودية حسب نوع التأشيرة، ولكن بشكل عام تبلغ رسوم تأشيرة العمل المؤقتة 1200 ريال سعودي، ورسوم تأشيرة العمل الموسمية 600 ريال سعودي، ورسوم تأشيرة العمل التخصصية 1500 ريال سعودي.

شروط يجب توافرها عند استخراج التأشيرة

يجب أن يكون المتقدم للحصول على تأشيرة العمل السعودية حاصلًا على شهادة اللغة العربية أو الإنجليزية، إذا كانت الوظيفة تتطلب ذلك.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على تأشيرة العمل السعودية حاصلًا على شهادة صحية معتمدة من أحد المستشفيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على تأشيرة العمل السعودية خاليًا من الأمراض المعدية.

ملاحظات عند استخراج التأشيرة

تستغرق مدة استخراج تأشيرة عمل السعودية عادةً من 5 إلى 20 يوم عمل، وذلك حسب نوع التأشيرة وطريقة تقديم الطلب، يمكن تسريع عملية استخراج التأشيرة من خلال تقديم المستندات المطلوبة كاملة وصحيحة، وعدم وجود أي مشكلات في الأوراق.