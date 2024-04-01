شيخ الشافعية: الإمام الشافعي كان يختم القرآن الكريم مرتين كل ليلة في رمضان

أكد الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، أنه كان للإمام الشافعي خصوصيات في العبادة ويتعمق في معاني الآيات ويتدبرها، عند قراءته للقرآن الكريم.

وأوضح «الشهاوي»، خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «الحياة»، أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن الكريم في شهر رمضان مرتين كل ليلة.

الإمام مالك كان يتفرغ لقراءة القرآن الكريم

وأشار إلى أن الإمام الشافعي ولد في مدينة غزة في فلسطين عام 150 من الهجرة، مشددًا على أنه حفظ القرآن الكريم وهو في سن الـ7 سنوات.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «مملكة الدرويش»، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.