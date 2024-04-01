شيخ الشافعية: الأئمة الأربعة كانوا يتصفون بالزهد والصلاح والعلم والعبادة

قال الشيخ الدكتور عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف، إنه تعلم من مسيرة الإمام الشافعي العديد من الأمور، أبرزها علم الفقه والاقتداء به رحمة الله عليه، مشيرا إلى أن الأئمة الأربعة كانوا يتصفون بالزهد والصلاح والعلم والعبادة.

ودعا «الشهاوي»، خلال حوراه لبرنامج «مملكة الدراويش»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «الحياة»، الله عز وجل ان يجعلنا من أتباع الإمام الشافعي وأن نتصف بالصفات سالفة الذكر التي كان عليها الأئمة الأربعة.

الأئمة الأربعة على هدى من الله

وأضاف، أن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك، أحمد ابن حنبل، الشافعي على هدى من الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أنه يجب على كل مسلم تقليد أحد هؤلاء الأئمة الأربعة، موضحا أن المذهب المالكي منتشر في الصعيد بصورة أكبر، بينما إندونيسيا وجنوب أفريقيا لا يعرفون سوى الشافعي، وهناك الكثيرين في مصر على المذاهب الأربعة.