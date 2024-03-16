خطيب مسجد الحسين: شهر رمضان أعظم وقت يتصالح فيه الإنسان مع القرآن الكريم

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هذا الشهر المبارك يعد أعظم وقت يمكن يتصالح الإنسان فيه مع القرآن، لذلك يجب عليه اتباع خطة وجدول لقراءة القرآن.

القرآن الكريم ينير حياة الإنسان

وأضاف «عبد السلام» خلال لقائه عبر تليفزيون الوطن، أن القرآن الكريم ينير حياة الإنسان وبصيرته ويؤمن المستقبل، متابعا: «لا تضع رأسك على المخدة غير لما تخلص وردك اليومي من قراءة القرآن»، مشيرا إلى أن من يبتعد عن قراءة القرآن يشعر بالضيق، مستشهدا بالآية الكريمة: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ).

القرآن الكريم يبعث الجمال والسعادة في نفس الإنسان

وشدد إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، على أن القرآن الكريم يبعث الجمال والسعادة في نفس الإنسان، ويقربه من الله جل جلاله، مشددا على أنه «عيب أوي لو خلص شهر رمضان من غير على الأقل ما تختم ختمة واحدة، وعيب أوي يتقدم بك العمر وتمر السنوات ولسه معملتش ولا ختمة في القرآن الكريم».