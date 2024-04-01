عمرو الليثي يُشيد بعمال البناء في «مستشفى شبين القناطر الجديدة»

زار الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديم برنامج «واحد من الناس»، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة «الحياة»، مشروع تشييد وبناء مستشفى شبين القناطر الجديدة في محافظة القليوبية.

وأكد أن هذه المستشفى قائمة على مساحة 16 ألف متر مربع، وتتكون من 5 مبانٍ، والمبنى الرئيسي بها على مساحة 4.500 متر مربع، مشددًا على أنها تتضمن مكان لتجميع بلازما الدم.

مشروع تشييد وبناء مستشفى شبين القناطر الجديدة

وأشار إلى أن المستشفى أيضًا تتضمن مدرسة تمريض، ومبنى أيضًا للغازات الطبية، مؤكدًا أنه يتم هذا المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة إنشائية 2.4 مليار جنيه، موضحًا أن هذا المشروع كبير جدًا ويستحق أن يتم تسليط الضوء عليه خلال فترة بنائه.

وخلال جولته، أشاد الإعلامي عمرو الليثي، بدور العمال وعملهم على إنجاز المشروع واستمرار العمل في نهار شهر رمضان.