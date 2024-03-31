عمرو الليثي يزور محطة معالجة الغريب بزفتى.. تخدم 75 ألف نسمة

زار الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديم برنامج «واحد من الناس»، على شاشة «الحياة»، وفي الفقرة الأولى من البرنامج مشروع معالجة الغريب في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، ووصف المدينة بأنها عريقة.

وأكد «الليثي»، أن هذا المشروع هو معالجة مياه، يأتي بتكلفة 230 مليون جنيه ضمن المشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة، وعلى مساحة 8 أفدنة لتكون بمثابة الحياة لمدينة زفتى ومحافظة الغربية بأكملها.

محطة معالجة الغريب بزفتى

وشدد على أنه تم الانتهاء من عملية الإنشاء والتوسع في المحطة بنسبة 98%، منوهًا بأن هذا المشروع يخدم 75 ألف نسمة.

مخرج مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا

وفي رحلته لمدينة زفتى، سأل «الليثي» فريق عمل البرنامج عددا من الأسئلة «فوازير»، وجاء السؤال كالتالي «من هو مؤلف ومخرج مسلسل «أبنائي الأعزاء شكرًا»، ليجيب بعضهم على أن مخرج العمل هو محمد فاضل، ولم يصل أحد للإجابة على مؤلف العمل، ليجيب «الليثي» في النهاية بأنه من تأليف عصام الجمبلاطي.