عمرو الليثي يمنح عمال محطة معالجة الغريب جوائز مالية: «أجمل ناس في مصر»

التقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال جولته في واحد من المشروعات الجديدة في محافظة الغربية مدينة زفتى، بعدد من عمال مشروع محطة معالجة الغريب، الذي يخدم ما يقارب 75 ألف نسمة، ليؤكد له مهندس المشروع، أن المشروع هو محطة تنقية مياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

«واحد من الناس» في مشروع محطة معالجة الغريب

وتعرف الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديم برنامجه «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على وظائف عدد من العمال في المشروع ومحل إقامتهم، ليخبره أحدهم أنه مهندس المشروع ويخبره أخر بأنه أخصائي المساحة في المشروع، وأخر فني كهربائي بالمشروع.

ووجه «الليثي»، الشكر لهم على مشاركته في تنفيذ هذا المشروع الضخم، موضحًا أنه جاء من مصر ليلتقي بهم ويؤكد لهم أن عمال مصر هم أحسن ناس في مصر.

وقدم عدد من الأسئلة للعمال «فوازير»، وكان السؤال الأول «من هو بطل مسلسل ونوس»، وكانت الإجابة هو الفنان يحيى الفخراني، بينما السؤال الثاني «من هو بطل مسلسل أرض النفاق؟» هو الفنان محمد هنيدي، وأيضا من هو اللاعب المصري المحترف بالدوري الألماني، وكانت الإجابة عمر مرموش، ليقدم لهم عدد من الجوائز التي عبارة عن مبالغ مالية.