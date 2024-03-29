واحد من الناس.. عمرو الليثي يمنح عمال وحدة طب الأسرة بدمنهور جوائز مالية

طرح الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، أسئلة على عمال وحدة طب الأسرة بدمنهور مقابل الحصول على جائزة مالية في حالة الإجابة على السؤال المطروح.

التقى عمرو الليثي أثناء جولته، العاملين بأحد النوادي الموجودة في منطقة 6 أكتوبر، وتعرف على وظيفة كل منهم، وخلال حديثه معهم عرف أنهم لديهم أولاد وأحفاد ويأتون من مناطق بعيدة من أجل العمل لكسب الرزق الحلال، وعبروا عن سعادتهم للعمل في هذه الوحدة الصحية.

لاعب مصري أطلق عليه لقب الحاوي؟

وخلال الحلقة وجّه «الليثي» سؤالا لأحد العمال جاء فيه: «لاعب مصري أطلق عليه لقب الحاوي؟»، ليجيب أحد العمال: «وليد سليمان»، ليرد عليه قائلا: «ألف مبروك كسبت معانا 1000 جنيه».

لاعب أطلق عليه قلب الأسد؟

ووجه «الليثي» سؤالا آخر: «لاعب أطلق عليه قلب الأسد؟»، ليجيب أحد العمال: «طارق حامد» ليرد عليه الإعلامي عمرو الليثي قائلا: «مبروك انت كمان كسبت 1000 جنيه».