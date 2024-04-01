عمرو الليثي يمنح عمال مستشفى شبين القناطر الجديد جوائز مالية

التقى الإعلامي عمرو الليثي، بعدد من عمال البناء في مشروع بناء وتشييد مستشفى شبين القناطر الجديد، قائلًا: «عمال مصر أجمل ناس في مصر»، مشيدًا باستمرار العمل رغم ارتفاع درجة الحرارة بنهار شهر رمضان.

وشرح أحد مشرفي المشروع، التفاصيل الكاملة الخاصة ببناء المستشفى، مشيرا إلى أنه يتضمن مبنى رئيسيا وبنك للدم ومدرسة للتمريض.

ووجه الليثي، خلال تقديم برنامج «واحد من الناس»، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة «الحياة»، رسالة للعمال في المشروع، بأنهم قائمين على مشروع قومي مهم جدًا.

مكافآت مالية للعمال

ومنح الإعلامي عمرو الليثي، عددا من المكافآت المالية للعمال المشاركين في مشروع بناء مستشفى عام شبين القناطر، وقدم عددا من الأسئلة للعمال «فوازير»، وكان السؤال الأول «شيء يصدر عنه الكثير من الهواء ولا يتنفس»، وكانت الإجابة هي المكنسة، وجاء السؤال الثاني: «شيء يتم أخذه دون لمسه» هي الصورة، «أين يقع برج إيفل؟» والإجابة فرنسا.