توقيت صلاة عيد الفطر في الدار البيضاء.. اعرف الموعد

أيام قليلة تفصل سكان المغرب عن معرفة توقيت صلاة عيد الفطر في الدار البيضاء، إذ ينتظر الكثير من المواطنين والمغتربين تحرى هلال شهر شوال؛ لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وموعد أول أيام عيد الفطر.

توقيت صلاة عيد الفطر في الدار البيضاء

يتفانى المسلمون حول العالم، بما في ذلك سكان المغرب، في التأكد من مواعيد صلاة عيد الفطر، وتحديد توقيت صلاة عيد الفطى في الدار البيضاء، استعدادًا لأداء الصلاة سواء في الساحات العامة أو في المساجد.

وبناء على مركز الفلك الدولي، فأنّ توقيت صلاة عيد الفطر في الدار البيضاء، يتم تحديده بعد تحري هلال شهر شوال 1445 يوم الاثنين الموافق 28 رمضان.

توقيت صلاة عيد الفطر في الدار البيضاء

وبدأت المغرب شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء، على عكس معظم الدول، لذا من المرجح أن يكون عيد الفطر يوم الخميس.

ومن المرجح أن تُقام صلاة عيد الفطر 1445-2024 عند تمام الساعة 4:47 صباحًا.

الاحتفال بعيد الفطر في المغرب

وفي يوم العيد، يحرص المغاربة على الاهتمام بصلة الأرحام وزيارة أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، ويترافقون مع أبنائهم في هذه الزيارات، كما يقدم الرجال هدايا لزوجاتهم تعبيرًا عن امتنانهم لتضحياتهن، ويُكرم الكبار الصغار بالهدايا التقليدية التي تبث الفرح في قلوبهم.