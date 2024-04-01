يحمل عيد الفطر المبارك البهجة، والسعادة عند حلوله، فهو مكافأة الله لعباده الذين شقوا وعانوا من الصيام على مدار شهر من الفجر حتى المغرب، وعلى عكس التقويم الميلادي الذي يعتمد على دوران الشمس، فإن التقويم الهجري يعتمد على القمر، لهذا فإن عيد الفطر غير ثابت، إلا أنه يستعاض عن ذلك بالحسابات الفلكية التي حددت موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأردن.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأردن

يأتي عيد الفطر في أول أيام شهر شوال الذي يلي شهر رمضان المبارك، ويرتبط موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأردن برؤية الهلال لمعرفة أول أيام العيد.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإنه قد تم تحديد موعد عيد الفطر في الأردن في التاسع من أبريل الجاري، وفقا لما أعلنه رئيس وزراء الحكومة الأردنية بشر الخصاونة.

موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات الأردنية

وفقا لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الأردنية، فإن موعد صلاة عيد الفطر في العاصمة الأردنية عمان، يكون في الساعة 6:12 صباحًا ويتوافق مع توقيت العاصمة محافظات إربد، وعجلون، والجرش.

وفي محافظتي الزرقاء، والمفرق تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 6:11.

وفي محافظة مأدبا في الساعة 6:13، وفي محافظة الكرك في الساعة 6:14.

وفي محافظتي الطفيلة ومعان تصلي صلاة العيد في الساعة 6:14.

وفي العقبة تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 6:18، وفي محافظة البلقاء تكون صلاة العيد في 6:07.