4 أعراض يجب الانتباه إليها عند الشعور بالدوخة بعد الوقوف.. إشارة لمرض مزعج

أحيانًا يشعر الإنسان بالدوخة عند الوقوف مباشرة بعد الجلوس لفترة طويلة من الوقت، فعند الوقوف فجأة، يندفع الدم إلى القدمين تحت مفعول الجاذبية، ويبدأ بالهبوط في الوقت نفسه، وهنا يحاول القلب السيطرة على التغير المفاجئ، وتتقلص الأوعية الدموية، ما يتسبب في الإصابة بفقر الدم.

يقول الدكتور أشرف البخات، استشاري الأوعية الدموية، لـ«الوطن»، إن الدوخة عند الوقوف بشكل مباشر وسريع تكون دليلا على الإصابة بفقر الدم، الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ويحدث الدوار نتيجة نقص الأكسجين في الدماغ بعد الوقوف مباشرة، فالدماغ يحتاج إلى الدم والأكسجين بشكل مستمر وثابت ليعمل بشكل صحيح.

أعراض الإصابة بفقر الدم

أبرز الأعراض في حالة الإصابة بفقر الدم، هي:

- الغثيان.

- الصداع، وهو عرض شائع.

- عدم وضوح في الرؤية.

- الإغماء وفقدان الوعي.

نصائح لعلاج الدوخة عند الوقوف

لعلاج الدوخة والدوار عند الوقوف، يجب اتباع النصائح التالية، بحسب استشاري الأوعية الدموية:

- تناول كمية كافية من السوائل يوميًا.

- يجب بعد الجلوس لفترة طويلة، الوقوف على فترات وعلى مهل، وليست مرة واحدة وبسرعة.

- النوم مع رفع الرأس قليلًا أعلى من مستوى الجسم.

نصائح عند الإصابة بفقر الدم

عند الإصابة بفقر الدم، يجب اتباع النصائح التالية تحت إشراف طبي:

- تناول المكملات الغذائية.

- تناول أدوية الحديد والفيتامينات.

- تناول فيتامين C.

- تناول الأطعمة والفاكهة الغنية بالحديد.

ما علاقة الجفاف بالدوخة؟

أكد استشاري الأوعية الدموية، أن عدم وجود كمية كافية من السوائل والمياه في جسم الإنسان، سيؤدي إلى الشعور بالجفاف، وقد يؤدي إلى عدم حصول الدماغ على كمية كافية من الدم.