مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. هجرس يخطب بـ«ورد وبسكويت شاي»

بدأت الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، بظهور هجرس في دوار العمدة لخطبة «غورية».

وحضر هجرس لدوار الكبير أوي ومعه ورد وبسكويت شاي، وطلب من مربوحة أن تحضر «غورية» إحدى أقاربها كما ادعت مربوحة، وبالفعل جاءت غورية وتجلس بجوار هجرس وفجأة يكتشف أنها غوريلا ويصرخ ويجري ويردد لقد أحلت بها لعنة الضفدع.

ولم يلاحظ الكبير أن غورية هي غوريلا ويسمع تقلصات بطنها ويطلب لها الدكتور ربيع ويكتشف أنها غوريلا.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22 يعرض على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

المسلسل من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.