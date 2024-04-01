اقترب شهر رمضان المبارك من نهايته، ويتبقى أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر، حاملاً في طياته شمس البهجة، والسرور مكافئة من الخالق لعباده الذين اجتهدوا وصاموا خلال شهر رمضان المعظم، ومع اقتراب العيد حددت الحسابات الفلكية موعد عيد الفطر 2024 في المغرب.

موعد عيد الفطر 2024 في المغرب

موعد عيد الفطر 2024 في المغرب، سيكون في يوم العاشر من أبريل المقبل، وفقًا لما أعلنه مركز الفلك الدولي، في بيان له.

ومن المتوقع بحسب الحسابات الفلكية، أن يكون بداية شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر في العاشر من أبريل، وذلك لأن المملكة المغربية من ضمن الدول التي حل عليها شهر رمضان المبارك في الحادي عشر من مارس، فيما تتحرى تلك الدول وضمنها المغرب هلال العيد في الثامن من أبريل، على أن تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موعد عيد الفطر 2024 في المغرب بشكل رسمي.

عطلة عيد الفطر 2024 في المغرب

من المقرر أن تمنح المملكة المغربية عطلة عن العمل لأيام العيد الثلاثة، وتستمر من يوم 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، إلى يوم 12 من نفس الشهر.

مظاهر احتفالات عيد الفطر في المغرب

تعم الشوارع العربية، والإسلامية الاحتفالات والتجمعات، احتفالاً بعيد الفطر أو «العيد الصغير» كما يسميه الشعب المغربي، فيبدأ اليوم بتوجه الناس لصلاة العيد التي تليها أجواء احتفالية، ثم التوجه إلى مائدة الإفطار التي تضم بعد الحلوى المغربية المعتاد عليها في أيام العيد، وفي أيام العيد تلك يحرص المسلمون في المغرب على زيارة الأقارب والعائلة؛ لتعم روح من المحبة، والمودة وتكون فرصة للم الشمل.