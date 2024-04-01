«الأوقاف» تحدد ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر بجميع المساجد والساحات

حددت وزارة الأوقاف المصريّة، ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر، موضحة أن صلاة العيد ستقام في كل المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأشارت إلى أن ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر في السحات العامة تتم وفق تنظيم كل مديرية، بالتنسيق الكامل مع المحافظة التي تتبعها إداريًا، لافتة إلى أن المحافظة هي المختصة بتحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد، وذلك بحسب ما أعلنه الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بالوزارة.

ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر

وفي سياق الإعلان عن ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر، أكّدت الوزارة أن التكبير في العيد سنة، لافتة إلى أن وقت تكبيرات العيد يبدأ عقب ثبوت رؤية هلال شوال، وذلك بحسب مذهب الشافيعة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

ضوابط صلاة عيد الفطر و التكبيرات

وأضافت «الأوقاف» حول ضوابط صلاة عيد الفطر، أن تكبيرات العيد قيل فيها: «يبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، وبه قال الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة»، مؤكدة أنه لا يوجد حرجًا على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك.

تكبيرات صلاة عيد الفطر

وفي إطار توضيح ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر، أشارت «الأوقاف» إلى أن التكبير قبل صلاة العيد ليس به حرج، مؤكدة أن البدء في تكبيرات العيد قبل صلاة العيد ودون التقيد بوقت محدد، ليس به حرج ففي الأمر سعة ومتسع.

وأوضحت وزارة الأوقاف المصرية بعض صيع تكبيرات عيد الفطر المبارك، ومنها:

صيغ تكبيرات صلاة عيد الفطر

ـ «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

ـ «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وأكدت «الأوقاف»، خلال إعلانها عن ضوابط صلاة عيد الفطر، أن صيغة التكبيرات الأخيرة، مشروعة صحيحة، وورد فيها عن الإمام الشافعي، إنه قال: «وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».