يفصلنا عن عيد الفطر أيام قليلة، إذ اقترب شهر رمضان المبارك من الانتهاء، ليبدأ المسلمون استعداداتهم في الاحتفال به، فهو من المناسبات الدينية التي تدخل السرور والفرحة على قلوب المسلمين حول العالم، ويرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أبو ظبي.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أبو ظبي

وتقدم جريدة «الوطن» في السطور التالية، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أبو ظبي، حتى يستعد له المسلمين، لأداء صلاة العيد، وقد كشف مجلس الوزراء الإماراتي، عن أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، سيكون يوم 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وتستمر حتى نهاية يوم السبت 12 أبريل، ويكون يوم الأحد 13 أبريل هو يوم عطلة أسبوعية، لذلك من المتوقع أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الاثنين 14 أبريل.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أبو ظبي

ومن المقرر أي يؤدي الىسلمون صلاة عيد الفطر 2024 في أبو ظبي، بتمام الساعة 6:00 صباحاً، ثم تبدأ مختلف الاحتفالات بقدوم عيد الفطر المبارك.

مظاهر احتفالات عيد الفطر في أبو ظبي

ينتظر المسلمون عيد الفطر، احتفالا بنهاية شهر رمضان المبارك، الذي حاولوا فيه جاهدين الإكثار من الطاعات الدينية، للتقرب إلى الله بالعبادات، من خلال أداء الفروض الخمس على وقتها وتأدية صلاتي التراويح والتهجد، فضلا عن ترتيل آيات القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ومن مظاهر احتفالات عيد الفطر في أبو ظبي، يجتمع المواطنون صغارا وكبارا في ساحات الصلاة أو المساجد الكبيرة، لتأدية الصلاة، ثم يتناولوا أشهر الأطعمة التقليدية على مدار اليوم ولمدة 4 أيام على التوالي، بالإضافة إلى أن المسلمين يحرصون على زيارة الأقرباء والعائلة كأحد الطاعات الدينية في عيد الفطر.