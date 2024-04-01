القضية الفلسطينية تتصدر ملفات القمة المصرية الأردنية اليوم

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن تعتبر الثانية خلال العام الحالي، فالزيارة الأولى كانت في بداية يناير الماضي بمدينة العقبة، والتقى فيها الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني.

وقف العدوان على غزة

وأضافت «السيد»، خلال رسالة على الهواء، أن القمة المصرية الأردنية اليوم تتطرق في المقام الأول للقضية الفلسطينية وأهم ما يحدث على الساحة، وآخر المستجدات والجهود المبذولة من مصر والأردن لإيقاف العدوان على قطاع غزة.

لقاء وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الأردني قبل يومين التقى وزير الخارجية المصري في القاهرة إلى جانب وزير الخارجية الفرنسي، وقال الوزير الأردني إن هناك دائما مباحثات مستمرة وتواصل بين الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي من أجل بذل الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أكبر وإيقاف العدوان.

وأوضحت أن زيارة الرئيس السيسي اليوم للأردن ستتمحور حول العديد من الموضوعات المهمة والشائكة، وأهمها القضية الفلسطينية؛ فمصر والأردن خلال الأشهر الماضية بذلتا جهدا واضحا من أجل وقف إطلاق النار.