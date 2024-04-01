رئيس «مصر القديمة»: تنظيم معرض مفتوح لمنتجات قرية الفواخير قريبا

قال اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، إنه جار حاليا إقامة سور قرية الفواخير تمهيدا لإنشاء محلات بجواره لمعروضات القرية بشارع الفسطاط، حيث سيتم قريبا إقامة معرض مفتوح عبارة عن كرنفال يضم أعمال المتميزين في مجال الفواخير، والمقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم متابعة أعمال التجهيزات والعمل على حل أي معوقات تواجه العمل، وذلك في إطار استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة.

سور قرية الفواخير

وأشار رئيس حي مصر القديمة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالحي من إدارة المتابعة والإشغالات وإدارة الأزمات والكوارث تعمل على متابعة تنفيذ أعمال سور قرية الفواخير والتصدي لأي معوقات لاستكمال أعمال إنشاء ذلك السور ومحلات قرية الفواخير المقرر إنشائها وافتتاحها في الفترة المقبلة، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.