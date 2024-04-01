متى تبدأ صلاة العيد في الرياض؟.. «الشؤون الإسلامية» توضح

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر، يتساءل سكان مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية عن متى تبدأ صلاة العيد في الرياض؟، وهو ما أوضحته هيئة البحوث الفلكية في السعودية.

متي تبدأ صلاة العيد في الرياض؟

تستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد صلاة العيد في عاصمة المملكة السعودية- الرياض، من أجل استعداد المسلمين لأداء الصلاة.

موعد صلاة العيد في الرياض

حددت وزارة الشؤون الإسلامية، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الرياض، وقالت إنّ وقت الإقامة سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة، حسب تقويم أم القرى بجميع مناطق المملكة.

ومن المقرر أن يؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر 2024 في الرياض، عند تمام الساعة 5:36 صباحًا.

مظاهر احتفالات عيد الفطر

تعم الشوارع العربية، والإسلامية الاحتفالات والتجمعات، احتفالاً بعيد الفطر فيبدأ اليوم بتوجه الناس لصلاة العيد التي تليها أجواء احتفالية، ثم التوجه إلى مائدة الإفطار التي تضم بعد الوجبات التقليدية المعتاد عليها في أيام العيد.

وفي أيام العيد يحرص المسلمون على زيارة الأقارب والعائلة؛ لتعم روح من المحبة والمودة، وفي السعودية يحرص الناس على ارتداء الجديد من الثياب، وكما هو في معظم البلاد العربية إلى جانب الزيارات العائلية وإعطاء الأطفال مبالغ مالية «العيدية»، أو كما تسمي في بعض المناطق في المملكة السعودية «حوامة العيد».