مسلسل مليحة الحلقة 7.. سيرين خاص وجدتها تزوران دياب

شهد مسلسل مليحة الحلقة 7 أحداثا مهمة، إذ قررت مليحة (سيرين خاص) وجدتها السيدة ألطاف، التوجه للسفارة الفلسطينية بالقاهرة لتجهيز أوراقهم وتجديد جوازت السفر من أجل العودة إلى فلسطين التي تم تجهيرهم منها قسريا عام 2000 مع انتفاضة الأقصى الثانية، إلا أنها لم تسطع تخليص جميع الأوراق في نفس اليوم، فقررتا زيارة المقدم أدهم (دياب) بمنزله حيث ساعدهما ووقف جانبهما أثناء إصابة الجد في السلوم خلال الحادث الإرهابي.

تفاصيل مسلسل مليحة الحلقة 7

وخلال مسلسل مليحة الحلقة 7، حاول الدكتور هشام (علي الطيب) الاطمئنان على مليحة هي وجدتها حيث كانت تعمل معه في نفس المستشفى في ليبيا، واتصل بها إلا أنه وجد هاتفها مغلقا فقرر أن يزور منزل فاطمة السودانية التي تقيم معها مليحة.

وعلى جانب آخر من مسلسل مليحة الحلقة 7، قرر علي (أمير المصري) خطبة فريدة ابنه خاله، وعرض على والدته وشقيقه أدهم هذا الأمر، وتقدم لخطبتها من والدها وكتب الكتاب، وقاموا بشراء الشكبة استعدادا لإقامة الحفل.

نصيحة أدهم لعلي قبل الزواج

ونصح أدهم شقيقه بأن يكون على قدر المسؤلية ويقلل من خلافاته مع فريد ويترك أمور الصغار حتى لا يخسر خاله وابنته التي تحبه، إلا أن على فاجأه بأمر غريب إذ يرغب في الهجرة، وهو ما لم يوافق عليه أدهم.

كما قرر مدحت العلايلي صديق أدهم زيارته في منزله من أجل الاطمئنان عليه وطلب منه أن يتزوج، إلا أنه أخبره بأنه سعيد بالعودة إلى الخدمة في سيناء، لذا سوف يظل في إجازة طويلة مع والدته.