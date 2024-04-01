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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة السابعة

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
مواعيد عرض مسلسل مليحة

مواعيد عرض مسلسل مليحة

تحظى القضية الفلسطينية باهتمام العالم أجمع، خاصة بعد المذابح والمجازر التي ترتكب في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويسلط مسلسل مليحة الضوء على تلك الأحداث، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة علىقناة CBC وقناة ON وقناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة السادسة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة السادسة  

يُعرض مسلسل مليحة عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي: 

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة السادسة على قناة cbc، الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة السادسة على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة السادسة على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

أحداث مسلسل مليحة

تدور قصة مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويكون محور الأحداث، الفتاة مليحة التي تم تهجير أسرتها عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، وانتقلت لتعيش في ليبيا، ثم تقرر العودة إلى فلسطين مرة أخرى بعد سنوات من خلال المعابر المصرية، وتواجه معاناة جديدة نتيجة الأعمال الإرهابية التي حدثت ما بعد عام 2012 وثورات الربيع العربي. 

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بقلم صفية النجار