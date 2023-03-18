تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. أول تطبيق للزيادة الجديدة

قبل أيام من صرف مرتبات شهر مارس، يترقب الموظفون الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، التي ستكون بالتزامن مع نهاية شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر، خاصة أنها ستشهد بداية تطبيق الزيادة الجديدة، التي جاءت بتوجيهات رئاسية، إذ كشفت وزارة المالية، عن مواعيد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخرى بكل الجهات الحكومية لأشهر (أبريل- مايو- يونيو) عام 2023، وذلك في إطار جهود الوزارة نحو التيسير على العاملين بالدولة وكل الجهات الإدارية بالدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

ووفقا لما قالته وزارة المالية، فإن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، ستكون خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل، وعن شهر مايو خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو، وعن شهر يونيو خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو، أما بالنسبة لمتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يجري صرفها خلال أيام 6، 9، 10 أبريل، وأيام 7، 10، 11 مايو، وأيام 7، 8، 11 يونيو.

تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات

وبحسب المالية، فإن الحكومة أقرت تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما جرى رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%، ويكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.