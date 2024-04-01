بشرى للعاملين بالحكومة.. صرف جميع المستحقات المتأخرة قبل العيد (مستند)

أعلنت المصالح والجهات الحكومية التابعة بالجهاز الإداري للدولة، عن صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالدولة قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وذلك وفقًا لكتاب دوري تسلمته هذه الجهات من وزارة المالية.

صرف مرتبات شهر أبريل بتعميم كتاب دوري على المصالح الحكومية

وحصلت« الوطن» على مستند بكتاب دوري، برقم 22 لسنة 2024 صادر من وزارة المالية يفيد، بصرف جميع المستحقات المتأخرة للعاملين بالدولة قبل عيد الفطر المبارك.

مواعيد صرف مرتبات أبريل والمستحقات الأخرى

ويتضمن المستند مواعيد صرف مرتبات أبريل والمستحقات الأخرى للعاملين بكل الجهات الحكومية لشهري أبريل ومايو 2024، إذ تمّ تعميمه وتوزيعه على الجهات والمصالح الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة .

مواعيد صرف مرتب شهر أبريل2024

وحدد المستند مواعيد صرف المستحقات المتأخرة، قبل عيد الفطر المبارك، صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024 على النحو التالي:

- صرف أي متأخرات لمستحقات العاملين بداية من أيام الخميس والأحد والاثنين 4 و7 و8 أبريل 2024 .

- صرف مرتبات العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات وما في حكمها بداية من أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024 واستكمال صرف المرتبات لباقي الجهات بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.

- صرف المستحقات المتأخرة للعاملين عن شهر مايو أيام الأربعاء والخميس والأحد 8 و9 و12 مايو 2024.

- صرف مرتبات شهر مايو 2024 أيام الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 23 و26 و27 و28 و29 مايو 2024 .

جدير بالذكر، أنَّ مرتبات العاملين بالدولة شهدت الزيادة الفعلية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفع الحد الأدنى للأجور الى 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة، بداية من مرتبات شهر مارس 2024، بينما تراوحت الزيادة من 1000 إلى 1200 جنيه للدرجات الأخرى، وبلغت قيمة الدرجات المالية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة على النحو التالي:

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه.

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه.