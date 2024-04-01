تعليمات «المركزي» الجديدة للبنوك.. خدمات مجانية في شهر أبريل

تواصل البنوك المصرية تقديم خدمات مجانية، بعد اليوم العالمي للمرأة، في إطار دعم البنك المركزي للشمول المالي، وهذه المرة بسبب اليوم العربي للشمول المالي، وتكون من 1 أبريل الجاري وحتى يوم 30 من الشهر ذاته.

ويهتم البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي في جميع محافظات الجمهورية؛ لاستهداف كافة شرائح المجتمع، والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبى احتياجاتهم.

اليوم العربي للشمول المالي

ويوجه «المركزي» البنوك بالتركيز على الفئات المستبعدة من المجتمع، مثل الفلاحين والمرأة وذوي الهمم، وتقديم بعض الخدمات المجانية خلال 6 فعاليات على مدار العام.

وبالنسبة للخدمات المجانية، التي تقدمها البنوك نرصدها في السطور التالية بالتفاصيل:

خدمات مجانية من البنوك المصرية

- فتح حسابات مجانية، سواء جاري أو توفير.

- إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانًا.

- يمكن فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إمكانية إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- إتاحة بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية وذلك في بعض الحالات.

ويسمح المركزي المصري للبنوك المصرية التواجد في هذه الفترة، خارج الفروع للترويج والتثقيف المالي للمواطنين.