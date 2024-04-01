 دعاء ثاني الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان.. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن

يجتهد المسلمون في دعاء ثاني الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان؛ آملين أن تصادف مناجاتهم لربهم ليلة القدر والتي قال عنها الله تعالى في كتابه الكريم بالسورة التي سميت باسمها: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، وتتميز تلك الليلة العظيمة بأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيها الذنوب لمن قامها وأحياها بالعبادات والطاعات إيمانا واحتسابا.

دعاء ثاني الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

وحول دعاء ثاني الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، إنه يستحب الإكثار من الدعاء في تلك الليالي المباركة اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الصيغ: اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك يا من لك الحمد وأنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم أن ترحمني وتغفر لي ذنبي.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللَّهمَّ اهدِني فيمن هديْتَ وعافني فيمن عافيْتَ، وتولَّني فيمن تولَّيْتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيْتَ، وقِني شرَّ ما قضيْتَ، فإنَّك تقضي، ولا يُقضَى عليك، وإنَّه لا يذِلُّ من واليْتَ، ولا يعِزُّ من عاديْتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليْتَ.

دعاء بالمغفرة والجنة

اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك على كل نعمة أنعمت بها علينا على كل عمل خير استخدمنا فيه.. على كل عمل صالح وفقتنا له.. على كــــــل نعمك يا أكرم الأكرمين اللهم صلي وسلم وبارك على خير عبادك وأكثرهم نفعا لعبادك وأكثرهم عونا لعبادك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم، إن كانت هذه ليلة القدر فنسألك فيها حسن التوفيق لكل ما يرضيك، اللهم اغفر لنا بها، اللهم تب علينا، اللهم اعتق رقابنا ارحمنا رحمة واسعة، اللهم استجب دعائنا وحقق أمانينا.

نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. اللهُم عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به. ‏اللهم افرحني بشيء أنتظر حدوثه اللهم إني متفائل بعطائك فأكتب لي ما أتمنى، اللهم أسعدني في أبسط تفاصيل حياتي وقرب لي الخير. أنت الرازق وسواك مرزوق أنت الغني وسواك فقير أنت القادر وسواك عاجز لا معبود بحق سواك ولا إله إلا أنت وعبيدك سوانا كثير ربنا باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومن أحبونا من النار. نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا غنى يا حميد، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.