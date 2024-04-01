«المصريين الأحرار» يختتم دورته الرمضانية بأسيوط

اختتم حزب المصريين الأحرار فعاليات دورته الرمضانية في كرة القدم بمحافظة أسيوط، بحفل ختامي ضخم، حضره لفيف من القيادات السياسية والرياضية والشبابية.

وشهد الحفل حضور أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، واللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة، ومحمد أبوعين أمين التنظيم بأسيوط، وصلاح عبدالنعيم الأمين المساعد، ومحمود أنور أمين شباب أسيوط، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة مكتب الحزب وأهالي المحافظة.

حزب المصريين الأحرار

وبعد منافسات قوية على مدار شهر كامل، حسم مركز شباب الفتح لقب الدورة بعد فوزه على مركز شباب منفلوط في المباراة النهائية، بينما احتل مركز شباب أبنوب المركز الثالث.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع الجوائز المالية والهدايا التذكارية على الفرق الفائزة، تقديرًا لجهودهم ومثابرتهم خلال الدورة.

الدورة الرمضانية لحزب المصريين الأحرار

وأكد محمد أبوعين، أمين التنظيم بأسيوط، أن تنظيم الدورة جاء تلبية لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بالاهتمام بالقطاع الرياضي والتلاحم مع الشباب.

من جانبه، أوضح محمود أنور أمين شباب أسيوط، أن الحفل الختامي تم تجهيزه بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، مشيرًا إلى حرص الحزب على تكريم الفائزين بحضور قيادات بارزة من مختلف المجالات.

ويُعدّ تنظيم الدورة الرمضانية رسالة قوية من حزب المصريين الأحرار للشباب بضرورة ممارسة الرياضة واستغلال أوقات الفراغ بشكل إيجابي، كما تُجسد الدورة التزام الحزب بدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع المواهب الشابة.