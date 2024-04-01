«المصريين الأحرار» يزور سفارة روسيا للتهنئة بفوز بوتين في انتخابات الرئاسة

زار وفد من حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، اليوم الأحد، سفارة جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة، حيث التقى السفير جورجي بوريسينكو سفير روسيا لدى القاهرة، للتهنئة بفوز الرئيس فيلاديمير بوتين وبحث سبل التعاون المشترك.

ورحب السفير بوريسينكو بحرارة بزيارة وفد الحزب تحت قيادة النائب الدكتور عصام خليل، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الروسية وسوف تشهد المزيد تحت قيادة رؤساء البلدين، ودور الحكومات في التعاون .

المشروعات الروسية في مصر

وأضاف السفير الروسي، أن روسيا تحرص على التعاون المستمر مع الشركاء علي كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية، موضحا أن «المصريين الأحرار» حزب سياسي يسهم في المزيد من تعزيز الشراكة.

وتطرق الحديث عن المشروعات الروسية من بينها المنطقة الصناعية الروسية داخل مصر وتعظيم أوجه الاستفادة منها لخدمة البلدين الصديقين، وما ينعكس بالنفع علي المواطنين؛ وتناول مجريات الساحة العالمية وفي القلب منها الازمة الفلسطينية.

فوز «بوتين» في انتخابات الرئاسة الروسية

تقدم رئيس حزب المصريين الأحرار خالص التهاني بمناسبة فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ؛ معربّا عن تمنيات الحزب استمرار ازدهار ونجاح الدولة الروسية الصديقة.

كما أعرب الدكتور خليل عن خالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الإرهابي في محيط موسكو، منددا بهذه الأعمال الشنيعة التي تهدف بالأساس محاولات تعطيل مسار نجاحات الدول القوية.

وتناول حديث الدكتور خليل تعظيم سبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة، من التبادل الثقافي والحزبي والشبابي إلى تعزيز الاستثمارات الروسية في الدولة المصرية، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السبل للتيسير والتسهيلات.