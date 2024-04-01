«التحالف الوطني» بشمال سيناء ينظم دورات تدريبية عن التطريز السيناوي

نظّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال شهر رمضان المبارك، دورات تدريبية على التفصيل والخياطة والتطريز السيناوي، لسيدات محافظة شمال سيناء.

دورات التحالف الوطني التدريبية

وأوضح «التحالف الوطني» في بيان، أن الدورات عملت على تدريب نحو 50 فتاة وسيدة، على ثلاث دورات تدريبية لتأهلهم لسوق العمل.

دورات رياضية ومطابخ رمضان

وأشار «التحالف» إلى أنّ أمانة محافظة شمال سيناء تستهدف خلال موسم رمضان 2024، عقد دورة رياضية رمضانية في كرة القدم، بالإضافة إلى تنظيم أمسيات شعرية نمطية، وعدد من الندوات التثقيفية، إلى جانب تنظيم عدد من الدورات التدريبية على الحرف التراثية، وتوزيع شنط رمضان، بالإضافة إلى إقامة مطبخ رمضان في المراكز المتاحة.