مروان موسى لـ«ع المسرح»: «النقابة تدعمنا ومصطفى كامل أخ أكبر»

أكد مطرب الراب الشهير مروان موسى، أن نقابة المهن الموسيقية هي الداعم الأكبر لمطربي الراب في مصر، وبمثابة البيت الكبير لجميع الأعضاء والمنتسبين، موضحًا أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل كشقيقه الأكبر.

نصائح مصطفى كامل لمطربي الراب

وتابع «موسى»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة «الحياة»، : «ممكن مصطفى كامل يقولي أعمل كذا وعندي ثقة فيه، الناس دي مش عايزة توقعني، عايزني أكون أحسن»، موضحًا أن الفنان مصطفى كامل نصحه بتجربة عازفين في غناء الراب، في مرحلة التجربة، خلال الفترة الحالية، وكيف الاستفادة منهم.

وشدد على أن استعانة مطربي الراب بعازفين في الغناء أمر يحدث في كل دول العالم، موضحًا أنه يتم الاستعانة بهم بعد تحقيق الشهرة الواسعة.