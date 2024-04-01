هل تسببت ميار الببلاوي في فسخ خطوبة ابنها؟

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، تفاصيل وأسرار حياتها أثناء ظهورها ضيفة على إحدى حلقات برنامج الإعلامية بسمة وهبة، ومن بينها هل تسببت في فسخ خطوبة ابنها؟

ميار الببلاوي تتحدث عن خطوبة ابنها

كشفت «الببلاوي» عن حقيقة تسببها في فسخ خطوبة ابنها فقالت: «من أول يوم قالتله شوفلك حل في أمك أنا عملت أيه، والله هي عسل وبنت ناس ومحترمة وكل حاجة بس محبتنيش دا ابني الوحيد، حاولت معاها راحت جابت الدريس لوحدها وعملت الميك أب لوحدها».

وتابعت «الببلاوي»: «وطول الوقت بتوقع بيني وبين ابني أنا ست مشغولة أنا أم وأب لازم أصرف على جوازة ابني فبجهزلهم بيتهم، وهي تقول دي شايفة نفسها علينا وهو مكنش مصدقني، وفي الآخر هو اللي اقتنع أن وهي متنفعوش أنا متدخلتش».