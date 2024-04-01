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دراما المتحدة

ميار الببلاوي: تزوجت 4 مرات.. وكنت دائما ملفتة للنظر في الجامعة

كتب:

محمد عزالدين
07:39 م | الإثنين 01 أبريل 2024
ميار الببلاوي

ميار الببلاوي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، «في الجامعة نصف الشباب كانوا بيحبوني وتزوجت 4 مرات، وكنت دائما ملفتة للنظر».

ميار الببلاوي الأولى على دفعتها 

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «كنت الأولى على دفعتي، وكنت أتحب على كل حاجة، وكنت شغالة في الإعلانات ومحط أنظار الناس كلها».

زيجات ميار الببلاوي 

وتابعت: «بالنسبة لي الزواج حاجة شخصية حتى لو اتجوزت 1000 مرة، فكلهم بالحلال، أنا اتجوزت زي ما ربنا كتب لي، كنت بطلق وبتجوز على سنة الله ورسوله، واتجوزت 4 مرات، وواحد منهم رجع له تاني».

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