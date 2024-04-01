ميار الببلاوي: تزوجت 4 مرات.. وكنت دائما ملفتة للنظر في الجامعة

قالت الفنانة ميار الببلاوي، «في الجامعة نصف الشباب كانوا بيحبوني وتزوجت 4 مرات، وكنت دائما ملفتة للنظر».

ميار الببلاوي الأولى على دفعتها

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «كنت الأولى على دفعتي، وكنت أتحب على كل حاجة، وكنت شغالة في الإعلانات ومحط أنظار الناس كلها».

زيجات ميار الببلاوي

وتابعت: «بالنسبة لي الزواج حاجة شخصية حتى لو اتجوزت 1000 مرة، فكلهم بالحلال، أنا اتجوزت زي ما ربنا كتب لي، كنت بطلق وبتجوز على سنة الله ورسوله، واتجوزت 4 مرات، وواحد منهم رجع له تاني».