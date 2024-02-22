«أوقاف شمال سيناء»: تكثيف برامج التوعية الدينية ودروس فقه في المساجد

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء لقاءات برنامج المنبر الثابت بالمساجد الكبرى تحت عنوان «تحويل القبلة دروس وعبر»، تحت رعاية الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وإشراف الشيخ صلاح حسيني رئيس الإرشاد ونشر الدعوة، وأداء العلماء من أئمة المساجد، ووعاظ الأزهر الشريف، تنفيذًا إلى برامج التوعية التي اعتمدها الشيخ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمشاركة مع الأزهر الشريف «برنامج المنبر الثابت» بمساجد الجمهورية

توعية جمهور المسلمين على أهمية دروس الفقه

ذكرت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان، أن تفعيل الندوات وخطب الوعظ، واجب ديني، تجاه عامة جمهور الناس، والتوعية برامج تقوم بها المديرية بالتنسيق مع علماء الأزهر الشريف، في المساجد الكبرى بالمحافظة، على أهمية دروس الفقه.

وأضاف بيان المديرية، أن الخطب والدروس الدينية تأتي بحسب الأحداث الدينية الجارية، سواء فضائل شهر رمضان وشعبان، وتحويل القبلة، والعبر والدروس من ذلك

خطب ودروس وعظ بمساجد شمال سيناء.

قال الشيخ محمد عزام أمام وخطيب بمسجد النصر بوسط العريش، إنه يتم تنظيم دروس وخطب دينية بشكل يومي على يد علماء الأوقاف والأزهر الشريف لتدريس أمور فقهية وعقائدية للمسلمين، مثل «حمام الجنابة، وسنة الوضوء، واستحسان الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، قبل أن يصعد الإمام المنبر».