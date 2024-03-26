مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. براءة أبناء البرنس والقبض على العصابة

مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة، تشهد انتهاء الأخوان علي وحسين (عصام عمر وأحمد داش)، من مهمة البحث عن القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي، التي كشفت من خلال أبحاثها عن فساد شركة أدوية أجنبية عاملة في السوق المصري، يمتلك محام شهير الجزء الأكبر من أسهمها، وذلك بعد تبرئة الدكتور صفوت مصباح بناءً على دليل تركه لهما والدهما «البرنس».

مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة

وجرى محاكمة حسين في مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة بعد تسليم نفسه في قضية مقتل الممرض المتهم فيها ظلما، وطلب محاميه من هيئة المحكمة أن يتقدم «علي» أخو المتهم بشهادته، وبدوره قدم علي حافظة مستندات أظهر فيها أن أخيه حسين يُحاكم بسبب جريمة قتل حبيبة الكردي التي ارتكبها الدكتور صفوت مصباح، وأثبت تورطه في الجريمة عن طريق اعترافات صوتية مسجلة له.

القبض على عصاية مجدي

ومن خلال تتيع الأخوان علي وحسين لخيوط جريمة مقتل الطالبة حبية الكردي ومطابقة الأدلة من أجل معرفة القاتل الحقيقي دارات الشكوك حول صفوت، وبالفعل اعترف بالجريمة، وهوما دفع المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) أن ينتقم من علي وحسين بخطف شقيقهما الأصغر وحبس حسين في جريمة قتل لم يرتكبها، لكن حُكم ببراءة حسين من قضية قتل الممرض والحكم على مجدي وعصابته بالقبض عليهم داخل أروقة المحكمة.