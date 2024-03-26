بعد انتهاء مسلسل مسار إجباري.. كيف تفاعل عصام عمر مع تعليقات الجمهور؟

على مدار 15 يومًا، امتلأت حلقات مسلسل مسار إجباري بأحداث عديدة ومشوقة، واستطاع أنّ يجذب انتباه وإعجاب قطاع عريض من الجمهور الذي كان يترقب الأحداث المقبلة بعد انتهاء كل حلقة، وأشاد عدد كبير منهم بالعمل الفني وعلقوا على صفحة الفنان عصام عمر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلين: «أوحش حاجة في مسلسل مسار إجباري أنه بيخلص».

وسيطرت حالة من الفرحة على الفنان عصام عمر، الذي يؤدي شخصية الابن الأكبر لعمر البرنس «علي»، بعد ردود فعل الجمهور عقب انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري، وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سعيد للغاية بتفاعل الجمهور وأنّ العمل الفني نال إعجابه.

عصام عمر: أتمنى المسار ميبقاش إجباري

وقال «عصام»: «أجدعها تيار أنا عكسه هعوم.. مبسوط إنّ المسلسل عجبكم وأخيرًا علي هيضحك»، كما تمنى أمنية لمتابعيه بعد انتهاء مسار إجباري: «أتمنى إنّ المسار دايمًا مايبقاش إجباري»، وهو ما تفاعل معه محبوه مرددين تلك الجملة، في حالة من الفرح ممزوجة بالحزن لانتهاء المسلسل.

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري

وجاءت أحداث مسلسل مسار إجباري، بدخول عمر البرنس والد «علي» إلى المستشفى، واكتشاف أنّ والده متزوج ولديه أخ يُدعى «حسين»، وتتوالى الأحداث بعد معرفتهما بذنب والدهما ومحاولتهما إثبات براءة قاتل حبيبة الكردي التي يدور حولها الغموض، ليتبين أنه المتهم ذاته «صفوت مصباح» الذي كان متهما منذ البداية بمقتلها وأخرجه الشابان تكفيرًا عن ذنب والدهما.