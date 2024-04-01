مستشار وزيرة التضامن: ابنك أعز ما تملك.. الضرب يُربي عنده العقد النفسية

علَّق الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، على مقولة «اضرب ابنك وأحسن أدبه.. ما يموت إلا لما ييجي أجله»، قائلًا: هذه المقولة فيها عنف أُسري مع مخلوقات رقيقة وهي الأبناء، مضيفًا «أعز ما تحب وتملك هم أبناؤك، فهم رصيدك وادخارك وزرعك وحياتك».

المعاملة السيئة تُربي عند الطفل عقدًا نفسية

وأضاف عاشور، أن استعمال هذا المثل يُخالف الأُسس الصحيحة للتربية في كل النظم، ليس في النظام والشرع الإسلامي فقط بل في كل النظم، فهو نظام يخالف العقل، مشيرًا إلى أن المعاملة السيئة تُربي عند الطفل عقدًا نفسية «هتضرب من تُحِبه وتظل هكذا بهذه المعاملة السيئة حتى تربي عنده عقدًا نفسية».

وأكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، مستشهدًا بالحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضرب أحدًا قط، لا صغيراً ولا كبيراً ولا خادماً ولا امرأة.

التعليم ليس بالضرب

وأكمل «عاشور» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أحفاده «الحسن والحسين» رضي الله عنهم، ولم يَثبُت أبداً أنه ضرب أحدًا ليعلمه، مؤكدًا أن التعليم ليس بالضرب، وإنما هو بالحب والتودد حتى تستميل قلب الطفل أو الطفلة فيفتح أُذنه لك ويسمع منك، منوهًا بأن الطفل قريب ممن يحب وليس قريبا ممن يضربه، مضيفًا أنه قد يخاف منك ويُنفذ أوامرك خوفًا، ونحن نريده أن ينفذ ما تريده حبًا وليس خوفًا.

وفرّق بين الخوق والحب قائلًا، الحب فيه كل الأمل وفيه كل العمل، وطالب بعدم استخدام العنف مع الأبناء، وإنما بالرفق فما دخل الرفق في شيء إلا زانه.