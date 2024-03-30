القومي لثقافة الطفل يكرم مسيرة الكاتب أسامة فرج في ليالي «أهلا رمضان»

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، في إقامة ليالي «أهلا رمضان» بالحديقة الثقافية للأطفال، بإدارة الباحثة ولاء محمد، حيث يتضمن برنامج اليوم السبت تكريم مسيرة الكاتب أسامة فرج، وذلك بحضور ابنته «يُمنى»، وحسين الزناتي عضو لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس تحرير مجلة «علاء الدين».

معلومات عن الكاتب أسامة فرج

والكاتب أسامة فرج من مواليد عام 1952، حصل على بكالوريوس صحافة ونشر من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1967، عمل مديرا لتحرير مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام، كما أسهم في إنشاء مجلة «علاء الدين» ويقوم بمراجعة وإعداد النصوص المنشورة فيها بحكم عمله مديرا لتحريرها، وقد بدأ النشر والكتابة للأطفال من خلال مجلة ماجد عام 1986، ونشر فيها أكثر من خمس وثلاثين قصة.

مؤلفات الكاتب أسامة فرج

ومن مؤلفات أسامة فرج «أشياء.. جولة في التاريخ الأدبي والاجتماعي للأشياء»، و«شمهورش عفريت الجرة» رواية مصورة للأولاد والبنات، و«أشعب جوعان» رواية مصورة للأولاد والبنات، و«حكاية الأمير مسحار» رواية مصورة للأولاد والبنات، و«حرباوي الفلادي»، و«ضد السلامة سالم» رواية مصورة للأولاد والبنات.

جدير بالذكر أنه حضر دورة تدريبية لكتاب الأطفال برعاية مؤسسة «هانز زايدل»، وكتب القصة القصيرة للكبار، ونشرت قصصه في مجلتي «إبداع» و«الأهرام».