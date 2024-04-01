أعلنت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات من القاهرة إلى دمياط والعكس، قبل أيام قليلة من استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، تسهيلا على المواطنين الراغبين في السفر بين المحافظتين.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى دمياط

ويستعرض التقرير مواعيد القطارات من القاهرة إلى دمياط كالتالي:

- قطار رقم 941 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني، قيام محطة القاهرة الساعة 05:30 صباحًا ووصول محطة دمياط الساعة 10:15 صباحًا.

- قطار رقم 965 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني، قيام محطة القاهرة الساعة 07:25 صباحًا وصول محطة دمياط الساعة 11:30 صباحًا.

- قطار رقم 967 عربات تحيا مصر قيام محطة القاهرة الساعة 09:45 صباحًا وصول محطة دمياط الساعة 13:50 ظهرًا.

- قطار رقم 969 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني قيام محطة القاهرة الساعة 19:35 مساءً وصول محطة دمياط الساعة 00:00 صباحًا.

مواعيد القطارات من دمياط إلى القاهرة

كما يوجد عدد من القطارات التي تنطلق من دمياط إلى القاهرة كالآتي:

- قطار رقم 964 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني، قيام محطة دمياط الساعة 06:00 صباحًا وصول محطة القاهرة الساعة 09:57 صباحًا.

- قطار رقم 966 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني، قيام محطة دمياط الساعة 13:15 مساء وصول محطة القاهرة الساعة 17:40 مساءً.

- قطار رقم 994 مختلط عربات تحيا مصر ومكيفة إسباني، قيام محطة دمياط الساعة 16:10 مساء وصول محطة القاهرة الساعة 20:13 مساءً.

- قطار رقم 968 عربات تحيا مصر، قيام محطة دمياط الساعة 19:15 مساءً وصول محطة القاهرة الساعة 11:37 مساءً.