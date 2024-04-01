كيف نجحت مصر في الحفاظ على الحق الفلسطيني؟.. جهود سياسية وإنسانية

قال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إنّ الدولة المصريّة بذلت جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية، منذ بداية الحرب، وعملت في أكثر من اتجاه إنساني وسياسي وحواري.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على الصعيد الإنساني عملت مصر على تحضير وإرسال مساعدات إغاثية للقطاع، فضلا عن جهودها من اليوم الأول للضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح معبر رفح البري، وتسهيل نفوذ المساعدات للمستحقين داخل القطاع، أما على الصعيد السياسي فقد عملت القاهرة على الوصول لقرار وقف إطلاق النار، واستعملت في ذلك كل السبل وما زالت الجهود مستمرة، وتعتبر هي الدولة الوحيدة التي بذلت هذا المجهود أمام مجلس الأمن.

وأشار إلى جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الحقوقي، بما في ذلك إنشاء سفير مصر لدى الأمم المتحدة، بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، تحالفًا ضخمًا مكونًا من قرابة 71 بعثة في الأمم المتحدة، وقد أصدروا بيانًا على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان 54، طالبوا فيه المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف العدوان، وطالبوا الدول الأعضاء بإدانة الجانب الإسرائيلي، وقد تمكن التحالف من تحقيق صدى هام، مما يؤكد أن مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت على المستوى الدولي والحقوقي من استعمال أدواتها لحماية الشعب

محاولات التشويش على دور مصر دليل على قوة تأثيره في القضية

وبين أن الإدارة السياسية المصرية أكدت بشكل صريح منذ بداية العدوان الحالي على قطاع غزة، رفضها التام لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف أن الدولة المصرية تحركت بمفردها في ملف حماية الفلسطينيين، وبالرغم من التحديات المختلفة لم يتوتر موقف مصر تجاه القضية، واستمرت في بذل الجهود الكبيرة في هذا الملف.

ولفت إلى أن الإدارة السياسية تسعى ليكون هناك حلا دائمًا للقضية، مؤكدًا أن استمرار الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، بالرغم من وجود تحديات داخلية، يدل على دورها الريادي في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال ضياء الدين شمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان لوسط أوروبا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة المصرية هي خط الدفاع الوحيد والأقوى للعروبة، وموقفها في القضية الفلسطينية جاء جريئًا، كما أنها تعمل على تحسين أوضاعها الداخلية وتحقيق تنمية شاملة في مجتمعها إلى جانب عملها على نصرة فلسطين.

كما لفت إلى أنه نظرًا لكون دور الدولة المصرية في القضية قويًا ومؤثرًا، كان هناك العديد من المساعي للتشويش عليه وتزييف الحقيقة، وتوجيه اتهامات باطلة لمصر: «محاولات تزييف دور مصر القوي في القضية خير دليل على نجاح تأثير دورها على الأصعدة المختلفة».