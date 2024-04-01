سياسيون وممثلو عمال مصر: الدولة نجحت في مواجهة تحديات صعبة خلال 10 سنوات

واجهت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، تحديات عديدة جعلتها الآن دولة قوية، ونجحت في تجاوز الكثير من الأزمات بفضل صبر شعبها، والقيادة السياسية الحكيمة، التي سعت منذ اليوم الأول لمواجهة هذه التحديات.

وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، إنّ الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات على مدار العشر سنوات الماضية، سواء كانت هذه التحديات اقتصادية أو سياسية أو خارجية.

مواجهة التحديات خلال 10 سنوات

وأضاف «البدوي» حلال تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، عملت على مواجهة أكثر من تحدي في الوقت نفسه، وذلك حتى تستطيع الوقوف على قدميها مرة أخرى، ولعل أبرز هذه التحديات أزمة كورونا، التي انعكست أثارها على العالم أجمع، وتأثر بها العمال بشكل كبير، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بالأحداث، ولكن استطاعت الدولة الخروج من هذه الأزمة، وتعويض العمال من خلال عدد من الإجراءات، لعل أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة.

وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، نجحت خلال السنوات الماضية، في إنشاء وإطلاق عدد من المشروعات العملاقة، التي أعادت النشاط لاقتصاد الوطن، الذي تعرض في السنوات الماضية لهزات أثرت على الوضع الاقتصادي لمصر، مضيفًا أن مشروع حياة كريمة، من أكثر التحديات التي تحولت إلى إنجاز، وأصبح أكبر مشروع تنموي في الشرق الأوسط.

القضاء على الإرهاب

وفي سياق متصل، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، لـ«الوطن» إن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات، التي استطاعت أن تنجح فيها خلال سنوات قصيرة، ولعل أبرزها كان الانتصار على الإرهاب، بسواعد ودماء جنودنا، مضيفا أن التحديات المختلفة التي نجحت الدولة في مواجهتها خلال العشر سنوات الماضية، بفضل مناعتها الوطنية الكبيرة وامتلاكها لميراث كامل من التماسك المجتمعي والسياسي.