مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23.. هل يغير خالد النبوي قواعد المنزل؟

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل إمبراطورية ميم، حالة من العتاب والحب بين «مروان» (نور النبوي) و«مادي» (مايان السيد)، وانتهى الحديث بينهما بعودتهما مرة أخرى، وذلك بعدما تركته «مادي» بعد حديث والده «مختار» (خالد النبوي) معها، وطلبه منها بأن تبتعد عنه بسبب أخلاقه التي تبدلت بصورة واضحة، بعد التعرف عليها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة 23 من مسلسل إمبراطور ميم، معرفة التغيرات التي تحدث داخل منزل «مختار» خالد النبوي، والجواب على سؤال هل يغير من قواعد المنزل، الذي وضعها ويترك لأبنائه بعضًا من الحرية، أم يظل المنزل كما هو؟

وذلك بعد الحوار الذي دار بين «مختار» ونجله «مروان» نور النبوي ضمن أحداث الحلقة 22 ليلة أمس، في المستشفى بعد إصابة الأخير، حيث أخبره «مروان» بأنه لم يترك لأبنائه مساحة للحرية في حياتهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي، وحلا شيحة ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومايان السيد، وإيمان السيد، وغيرهم من نجوم الفن الكبار.