مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22.. ماذا تخفي هاجر السراج عن عائلتها؟

شاهد الجمهور في أحداث الحلقة الماضية من مسلسل إمبراطورية ميم تتابعاً للأحداث التي جاءت في الحلقات السابقة ومنها استمرار المحاولة الضغط على «مختار» خالد النبوي لبيع المنزل وذلك من خلال تنفيره بقطع النور عليه وقطع المياه ووسائل الاتصالات بأكملها ما عدا الهاتف الأرضي.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 22

ومن المقرر أن تحمل الحلقة الـ22 من مسلسل إمبراطورية ميم الأحداث التي تواجهها «منى» هاجر السراج بعدما تركت المنزل لوالدها للسفر إلى البعثة التي رفضها.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل إمبراطورية ميم حالة من التوتر والقلق الذي يسيطر على «منى» هاجر السراج ابنة «مختار» خالد النبوي وذلك بسبب شيئاً ما تخفيه بداخلها.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

ومن القنوات التي تُعرض مسلسل إمبراطورية ميم، شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة watch it الإلكترونية التي تُعرض الحلقة بالتزامن مع عرضها على شاشة dmc الساعة 10:45 مساءً.