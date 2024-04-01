عقوبة خطف الابن من حضانة الأم.. تعرضت له ابنة حلا شيحة في إمبراطورية ميم

أحداث شيقة ممزوجة بالكوميديا عاشها الجمهور، منذ بدء عرض مسلسل إمبراطورية ميم، خاصة بعد توتر العلاقة بين «مختار» خالد النبوي، وأبنائه الـ6، بعد رفضة لبيع المنزل.

وعاشت «مي» خلال أحداث الحلقة 21 حالة من التوتر، بعد خطف ابنتها من قبل طليقها الفنان محمد محمود عبد العزيز، إذ استعانت بمختار أبو المجد لتحاول معرفة سر اختفاء ابنتها، بعدما أخذها طليقها من المدرسة بدون علم والدتها، فماذا لو خطف الأب أبنائه وهم في حضانة الأم؟

كيف تتصرف الأم حال خطف طليقها لأولادها؟

الواقعة التي ارتكبها الأب الذي يجسد دوره الفنان محمد محمود عبد العزيز في مسلسل إمبراطورية ميم تعتبر جنحة في قانون العقوبات، وفقًا لحديث المحامي علي حمودة المختص في شئون الأسرة والأحوال الشخصية، وعلى الأم حال حظف أحد أبنائها من قبل طليها أن تقوم بالإجراءات التالية:

- الذهاب إلى محكمة الأسرة، واللجوء للمحامي العام لشئون الأسرة، وتقوم الأم بعمل طلب تسليم صغير.

- ويصدر بعها قرار للأم من محكمة الأسرة من قبل المحامي العام بتسليم الصغير.

- وهنا يحق للأم تنفيذه لتسليم الصغير، ويكون بصحبتها «محضر من المحكمة، أمين شرطة، ضابط شرطة وخبير نفسي وخبير اجتماعي من محكمة الأسرة» لاستلام الطفل.

عقوبة امتناع الأب من تسليم الصغير للأم

وأضاف حمودة أنه في حال امتناع الأب من تسليم الصغير للمحضرين حتى يقوموا بتسلمه للأم الحاضنة، يقوموا بعمل جنحة عدم تنفيذ قرار نيابة الأسرة، ويحكم على الأب بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات حسب القاضي، وفقًا للمادة 292 التي نصها القانون.