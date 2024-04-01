مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22.. منزل خالد النبوي مهدد بالبيع

شهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل إمبراطورية ميم حالة من الحزن في منزل «مختار» خالد النبوي، وذلك بعدما تركت له ابنته «منى» هاجر السراج جواباً تخبره فيه أنها أخذت حقيبتها وتركت المنزل لتسافر إلى البعثة التي رفضها، ما جعله يدخل في حالة حزن بسبب التعدي على أوامره ومخالفتها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 22

اختبرت الحلقة الـ 21 من مسلسل إمبراطورية ميم قوة تحمل «مختار» خالد النبوي على الاستمرار في المنزل، إذ قطعت الشركة التي تريد شراء المنزل الكهرباء عليهم استكمالاً للضغط عليه لبيع المنزل، وذلك بعدما استخدمت حيلة قطع المياه ووسائل الاتصالات من قبل.

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل إمبراطورية ميم قوة صبر «مختار أبو المجد» خالد النبوي على ذلك الضغوطات ومحاولة تطفيشه من المنزل، فهل يتخطى كل ذلك أم يستسلم ويترك المنزل؟

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يُدعى «مختار أبو المجد» خالد النبوي يعيش مع أبنائه الستة وشقيقته «مديحة» نشوى مصطفى في منزل ويقابل العديد من الأزمات والعوائق في حياته محاولاً تجاوزها للمحافظة على المنزل وعلى الأجواء العائلية التي يعيش بها.